Фарид Мухаметшин призвал единороссов активизировать работу с населением

Усилить работу с жителями в муниципальных районах призвал единороссов секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Об этом он заявил на итоговом заседании президиума политсовета реготделения партии.

«Нужно усилить работу на местах в муниципалитетах. Активизируйте ее, опираясь на нужды людей, актуальные вопросы», – сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что делегация Татарстана 14 декабря приняла участие в XXII Съезде партии в Москве. На нем Президент России Владимир Путин выступил перед делегатами, обозначив ключевые направления развития страны.

«Президент также отметил важность обновления „Народной программы“ партии в соответствии с современными вызовами и задачами, стоящими перед страной. Он заявил о необходимости усилить социальную поддержку граждан, развития экономики и укрепления обороноспособности государства», — подчеркнул Мухаметшин.

Заместитель секретаря реготделения партии, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов добавил, что после осенних выборов в парламент седьмого созыва была сформирована фракция, в которую вошли 79 депутатов. В частности, 44 депутата прошли по списку «Единой России» и 35 человек одержали победу в одномандатных избирательных округах.

«В очередной раз партия получила большинство в Государственном Совете. Это позволяет более ответственно, эффективно и оперативно решать многие вопросы, которые стоят перед законодательным органом власти республики», – заметил он.

Камалтынов сообщил, что по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Госсовет внесено более 30 законопроектов. «Активность депутатов продолжает оставаться на высоком уровне. Дисциплина среди членов фракции вполне удовлетворительная. Абсолютное большинство посещают заседания фракции, комитетов и Госсовета», – констатировал он.

По словам парламентария, депутаты, которые впервые начали работать в Госсовете, проявляют довольно высокую активность.

Руководитель регионального исполкома татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин рассказал о поддержке участников СВО и членов их семей.

«Ежемесячно при поддержке руководителей предприятий и организаций, депутатского корпуса, неравнодушных жителей республики в Лисичанск и Рубежное отправляются грузовые автомобили со строительными материалами, лекарствами, бытовой химией, продуктами питания, предметами первой необходимости», – проинформировал он.

Всего начиная с августа 2022 года было направлено 28 гуманитарных конвоев, это 179 грузовых машин с общим весом гуманитарной помощи более 2,8 тыс. тонн, уточнил единоросс.

«Во всех районах и городских округах организовано закрепление депутатов за семьями мобилизованных. 8175 семей закреплены за 2495 депутатами, из которых 2054 избраны от «Единой России», – заметил Самигуллин.

Он также упомянул, что в сентябре пройдут выборы Раиса Татарстана и более 7,5 тыс. депутатов представительных органов местного самоуправления.