Фарид Мухаметшин призвал движение «ТНВ» активизировать работу в муниципалитетах

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин призвал активистов движения «Татарстан – Новый век» активизировать работу в муниципалитетах. Об этом он заявил на заседании Высшего совета республиканского общественного движения «ТНВ».

«Депутатские объединения должны выступать ведущими центрами нормотворческой активности, наиболее важные и актуальные вопросы нужно пропускать именно через местные дискуссионные площадки. Пока, к сожалению, необходимой подпитки от муниципальных коллег республиканские законодатели получают очень и очень мало», – сказал председатель Высшего совета «ТНВ».

Мухаметшин попросил активнее вносить предложения, которые можно был бы рассмотреть в виде закона или постановления. «Мы обязательно будем думать, как их реализовать во имя наших граждан», – заверил он.

Спикер парламента напомнил, что в следующем году состоятся выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.

«Ставим задачу – сохранить многочисленное инициативное депутатство в нижней палате Федерального Собрания России. Всё это нужно для того, чтобы, консолидировав, объединив усилия, продолжить решать задачи по отстаиванию интересов татарстанцев и конструктивному взаимодействию с федеральными органами власти», – отметил он.

По словам Мухаметшина, необходимо также усилить взаимодействие с главами муниципальных районов, исполкомов по вопросам реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных районов РТ, а также по задачам, поставленным Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в послании Госсовету РТ.

Он добавил, что в Татарстане 2026-й объявлен Годом воинской и трудовой доблести. «Как известно, образован соответствующий оргкомитет. Следует продумать формат участия членов движения ТНВ в мероприятиях этого года», – продолжил спикер парламента.

Председатель Госсовета попросил в Год воинской и трудовой доблести особое внимание уделять участникам специальной военной операции и их семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны.

«Вопросы по реабилитации, трудоустройству должны находиться в фокусе особого внимания нашего движения. Следует в постоянном режиме вести работу с населением республики, обращениями граждан, оказывать помощь в решении конкретных проблем. Депутаты местных советов от движения «ТНВ» в тесном контакте с Татарстанским отделением «Единой России» должны анализировать поступающие жалобы, их количество и тематику», – подчеркнул он.

Кроме того, Мухаметшин призвал уделить внимание работе с молодежью – «активизировать деятельность и наполнить ее новым содержанием».