Фарид Мухаметшин призвал беречь культурные традиции народов Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Москве прошло заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями. Основное внимание было уделено вопросам сохранения этнокультурного и языкового многообразия народов России. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Встречу провел заместитель председателя Совета Федерации, председатель совета Константин Косачев. Участие в обсуждении приняли парламентарии, представители федеральных министерств и ведомств, а также эксперты и ученые. В работе заседания также принял участие председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

В режиме видеосвязи в заседании участвовал Председатель Государственного Совета, заместитель председателя Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Открывая заседание, Константин Косачев обратил внимание на уникальный характер российского государства, в котором права народов и этносов на сохранение своих языков и культур закреплены на уровне Конституции. Он напомнил, что основной закон страны начинается словами «Мы, многонациональный народ Российской Федерации», подчеркнув, что историческая устойчивость и сила России зиждется на единстве при большом этнокультурном разнообразии.

Фарид Мухаметшин в своем выступлении рассказал об опыте Татарстана в укреплении межнационального и межконфессионального согласия, развитии культуры и поддержке родных языков. Он подчеркнул, что эти вопросы актуальны не только для республики, но и для многих российских регионов.

«В нашей республике проживают представители 175 национальностей, люди различных вероисповеданий. Все они хотят говорить на своем родном языке, сохранить и передать будущим поколениям культурно-нравственные ценности своего народа, культуру и обычаи», – отметил Мухаметшин.

По его словам, в регионе уже создана система эффективных инструментов, позволяющих эту задачу решать.

Мухаметшин особо отметил значимую роль гражданского общества в поддержании интереса к родным языкам, традициям и обычаям. Он рассказал, что участие широкой общественности в праздниках, форумах, концертах и фестивалях подтверждает высокий интерес людей к своим историческим корням.

Он также сообщил о работе Ассамблеи народов Татарстана, Домов дружбы в районах, а также Многонациональной воскресной школы, где дети изучают родные языки. По его мнению, устойчивость межнационального мира возможна только при уважении к культурным традициям всех народов.

«Каждый житель, гражданин нашей многонациональной страны должен знать хорошо как русский язык, так и свой родной язык. Мы проводим большое количество мероприятий, чтобы все татарстанцы жили в мире и согласии и работали в созидательном режиме», – добавил Фарид Мухаметшин.

В завершение своего выступления он пригласил участников заседания на Московский Сабантуй, который состоится 5 июля в музее-заповеднике «Коломенское», подчеркнув, что праздник даст возможность ближе познакомиться с культурой татарского народа и его древними традициями.