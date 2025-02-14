Фарид Мухаметшин призвал Аксубаевский район к дальнейшему росту

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в отчетной сессии Совета Аксубаевского района, где были подведены итоги работы за 2024 год и определены задачи на 2025 год.

Приветствуя районный актив, он отметил, что Аксубаевский район, несмотря на передовые позиции по многим показателям, располагает значительным потенциалом для дальнейшего развития.

По итогам девяти месяцев 2024 года муниципалитет поднялся на три позиции в рейтинге социально-экономического развития, заняв 30-е место. Объем валового территориального продукта составил 21,1 млрд рублей, с темпом роста 109,3%. Промышленность занимает 60,1% от общего объема ВТП, а индекс промышленного производства по итогам года – 97,1%.

«Думаю, с таким трудолюбивым народом Аксубаевский район может значительно улучшить показатели, все возможности для этого у вас есть. Район, несомненно, имеет и потенциал для увеличения производства сельхозпродукции. Практика показала, что устойчивость сферы АПК во многом зависит от сбалансированного развития как агрохолдингов, так и малых форм хозяйствования. Вы и сами знаете, что в республике действует целый ряд целевых, грантовых программ, направленных на поддержку в этой сфере», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Глава парламента также напомнил о предстоящих выборах Раиса Республики Татарстан и депутатов органов местного самоуправления в сентябре 2025 года, призвав к активному участию и выдвижению достойных кандидатов.

«Я прошу актив района серьезно подойти к этому вопросу. Необходимо во всех вопросах быть единым целым, совместно решая актуальные вопросы и создавая комфортные условия для жизни района. Это основная задача, которая сегодня стоит перед руководством района», – заключил отметил Фарид Мухаметшин.