Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Совета законодателей России

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в мероприятиях Совета законодателей России и его Президиума. Мероприятия, посвященные 30-летию Федерального Собрания РФ, прошли сегодня в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

К участникам заседания обратился Президент России Владимир Путин. «Наш современный парламент, обе его палаты, были впервые сформированы по итогам выборов, которые состоялись 12 декабря 1993 года, прямо в день принятия Конституции, – отметил Владимир Путин, обращаясь к законодателям. – Вступление в силу нового Основного закона, а также начало работы демократически избранного представительного и законодательного органа власти, имели огромное значение, стали основой для укрепления государственности и системы власти в целом».

Глава государства подчеркнул, что нормы Конституции имели и имеют прямое действие, однако именно парламенту предстояло раскрыть содержание, смысл и правовой потенциал практически каждой статьи Основного закона государства, сформировать законодательство, которое обеспечивает единство, гармоничное развитие сильного суверенного государства и свободного, ответственного, деятельного гражданского общества.

Президент РФ особо отметил совместные усилия депутатов и сенаторов в развитии парламентской дипломатии, назвав работу парламентариев на этом направлении смелой, активной и профессиональной.

К законодателям также обратились Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и Председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин.

Заседание Президиума Совета законодателей, которое прошло в первой половине дня, состоялось под руководством зампредседателя Госдумы Ирины Яровой и первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина. Федеральные и региональные парламентарии обсудили ряд социально-значимых проблем, в том числе вопросы сохранения здоровья детей и обеспечения технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Как напомнила Ирина Яровая, по инициативе Госдумы приняты законы о защите детей от пропаганды суицида в интернете, горячем питании школьников, лекарственном обеспечении детей, запрете мобильных телефонов на уроках и вейпов. Одна из основных задач, которую, по ее мнению, нужно решить сегодня, – совершенствование оказания медицинской помощи в школах и детских садах.

Еще одной темой, которая обсуждалась на Президиуме Совета законодателей, стала поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета. По итогам обсуждения Правительству РФ было рекомендовано разработать дополнительные меры поддержки создания механизмов стимулирования спроса на конкурентную отечественную промышленную продукцию.