Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Совета законодателей РФ в Москве

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Государственного Совета Татарстана, член Президиума Совета законодателей РФ, председатель Комиссии по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Совета законодателей России, которое состоялось сегодня в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Заседание провели сопредседатели Совета законодателей – Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ключевыми в повестке мероприятия стали вопросы обеспечения доступности жилья и развития жилищной инфраструктуры.

«Наличие собственного жилья – это мечта любой семьи. И для того, чтобы в семье рождалось больше детей, эта мечта должна исполняться не через 10-15 лет, а как можно раньше», – подчеркнула Матвиенко.

Председатель верхней палаты российского парламента отметила, что в настоящее время реализуется много программ, направленных на обеспечение доступности жилья, развитие жилищного строительства, социальной инфраструктуры, и они дают свои результаты. В частности, возрос объем индивидуального жилищного строительства. По итогам прошлого года он составил почти 60% от общего объема строительства.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В то же время, как отметила Матвиенко, сегодня нужна «точечная донастройка» действующих программ. В качестве примера она назвала механизм семейной ипотеки, предложив ввести дифференцированную ставку льготной ипотеки в зависимости от числа детей.

Спикер Совета Федерации также подчеркнула, что для гармоничного пространственного развития страны важно, чтобы субсидируемая ипотека не стимулировала переток людей из субъектов в столичные агломерации.

«Для нас главный показатель – это доступность жилья. Может быть много квадратных метров, но насколько это позволяет говорить о доступности жилья? Здесь возникает вопрос», – подчеркнул Вячеслав Володин.

По его словам, эта доступность должна быть одинаковой для всех – как для проживающих в Москве, так и на Камчатке, в Мурманске или Костроме. Володин добавил, что доступность жилья – это не только про географию, но и про разные социальные категории, чтобы купить жилье могли врачи, многодетные семьи и другие.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Татарстан неоднократно был обозначен в числе регионов – лидеров в части решения вопросов жилищного строительства, модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры. Республика занимает лидирующие позиции в стране по объему ввода жилья и первое место среди регионов ПФО.

Начиная с 2021 года, объем вводимого жилья превысил 3 млн. кв. м, и этот показатель ежегодно увеличивается. В прошлом году введено 3,45 млн. кв. м жилья, в том числе многоквартирных домов – 1,1 млн. кв. м, индивидуальное жилищное строительство – 2,35 млн. кв. м.

В республике действуют меры поддержки – семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов, а также сельская ипотека на приобретение жилья в сельской местности.

В рамках программы «Социальная ипотека» жилье на льготных условиях могут поучить работники бюджетной сферы, организаций, участвующих в финансировании социальной ипотеки, граждане, нуждающиеся в неотложной поддержке.

Подводя итоги заседания Совета законодателей, Фарид Мухаметшин подчеркнул актуальность внесенных в повестку вопросов.

«Речь идет о доступности жилья, в том числе в сельской местности. Поддержка села, людей, живущих в сельской местности, жилищного строительства на селе, чрезвычайно важны. При этом следует сохранять темпы индивидуального жилищного строительства. Да, может быть, дешевле построить в сельской местности многоквартирные дома, но образ жизни сельчан связан с землей, хозяйством и своим домом. Сельский образ жизни нужно обязательно сохранить. Это важно еще и для того, что здесь лучше сохраняются и передаются из поколения в поколение традиции и культура нашего многонационального народа», – отметил глава республиканского парламента.