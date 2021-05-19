Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в заседании президиума Генсовета «Единой России», где обсуждались итоги регистрации на праймериз. Об этом сообщает информационный центр партии.

Как сообщил на заседании секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в этом году на предварительное голосование заявились волонтеры, общественники, врачи, работники сферы образования, а также представители малого и среднего бизнеса.

«Только претендентов на выборы в Государственную Думу зарегистрировано почти 5 тыс. человек. Всего было подано 7,6 тыс. заявок, более тысячи из них было отклонено по объективным причинам, еще несколько сотен заявок пока находятся в стадии рассмотрения», — отметил он.

Андрей Турчак обратил внимание на то, что среди заявившихся на предварительное голосование претендентов в Госдуму более 52% не состоят в «Единой России».

«Это говорит о высоком уровне доверия людей к предварительному голосованию, о том, что наши граждане связывают с „Единой Россией“ свои надежды на политическое представительство, на реализацию своих идей. Для нас это серьезный ресурс для обновления: как для нашей фракции в Госдуме, так и для фракций в региональных законодательных собраниях и городских советах», — сказал политический функционер.

В среднем конкурс на право представлять партию на выборах в Госдуму составил 13 человек на место, на выборах в заксобрания регионов — около пяти, в думы административных центров — четыре человека на место.

«Более 10 тыс. участников зарегистрированы на предварительное голосование в региональные законодательные собрания и гордумы административных центров. В ряде одномандатных округов конкурс достигает 10, 15, а то и 20 человек на место», — отметил Андрей Турчак, добавив, что более чем в 20% одномандатных округов нет явного фаворита.

Он напомнил, что «Единая Россия» — первая и единственная партия в стране, которая отбирает своих кандидатов с помощью процедуры предварительного голосования, где «люди сами решают, кто достоин представлять их интересы в законодательных органах власти».

Предварительное голосование партии стартует 24 мая и пройдет в электронной и очной форме. Его итоги подведут к 1 июня. Списки кандидатов утвердят на партийном съезде, который пройдет 19 июня в Москве. Ожидается, что в съезде примут участие делегаты из каждого региона, депутаты Госдумы РФ, сенаторы, члены Правительства России, сотрудники Администрации Президента, главы субъектов и секретари региональных отделений «Единой России». К съезду партия подготовит проект программы к выборам в Госдуму. Ее основу составит послание Федеральному Собранию Президента РФ Владимира Путина.