Фарид Мухаметшин принял участие в парламентском уроке в гимназии Казани

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня принял участие в парламентском уроке «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим!», который прошел в гимназии № 179 Казани. Он был посвящен объявленному в Татарстане Году воинской и трудовой доблести.

На парламентском уроке школьникам рассказали о жизни татарстанцев в годы Великой Отечественной войны, об их подвигах в тылу. Сами учащиеся также высказались о вкладе республики в Великую Победу.

«Подрастающее поколение должно знать об этой тяжелой войне, которую пришлось пережить нашим предкам. Вероломство фашистской Германии, многочисленные жертвы – то, что выпало на долю старшего поколения. Мы должны сохранить память об их подвигах на долгие годы», – сказал учащимся Мухаметшин.

Он добавил, что сейчас Татарстан успешно развивается и вносит свой вклад в развитие России. «Татарстан – один из передовых регионов нашей огромной страны. Гордитесь тем, что вы родились и живете в Татарстане. Любите свою Родину. Готовьте себя к большой созидательной жизни – учитесь хорошо, получите профессию. И у вас все получится. Впереди у вас замечательное будущее», – обратился Председатель Госсовета к школьникам.

В беседе с журналистами Мухаметшин отметил, что прошедший парламентский урок оставил у него хорошее впечатление. «Мы познакомились с учащимися разных классов, педагогами. Благодаря парламентским урокам мы встречаемся с молодежью, которой передаем память о подвигах наших предков», – подчеркнул он.

Спикера парламента порадовало, что школьники интересуются историей своей страны, задают актуальные вопросы. «С такой молодежью мы уверены в созидательном будущем Татарстана», – заключил он.

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки, Института развития образования РТ. Он направлен на формирование политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. Инициатива реализуется с 2009 года. В этом году парламентский урок в Татарстане проходит уже в 18-й раз.