Фарид Мухаметшин принял участие в отчетной сессии Высокогорского района

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Высокогорской средней школе №6 имени Хасана Габаши состоялось заседание районного Совета, на котором подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета в 2025 году. Участие в работе принял Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Перед началом заседания глава парламента осмотрел выставку продукции местных производителей и сельскохозяйственных достижений района.

С основным докладом выступил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов. Он отметил, что район сохраняет положительную динамику во всех сферах экономики, удержав седьмое место в рейтинге социально-экономического развития республики.

По итогам 2025 года объем валового территориального продукта составил 52,5 млрд рублей — на 5 млрд выше плановых показателей. Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 27,9 млрд рублей. Индекс промышленного производства зафиксирован на уровне 91,6%. Доля малого и среднего бизнеса в ВТП составила 36%. В районе зарегистрировано более 3 тысяч субъектов МСП и свыше 7 тысяч самозанятых — 12% от общего числа жителей.

Стабильно развиваются предприятия «Энергоспецинжиниринг», «Союз-М», мебельная фабрика «Агат», «Теплоэнергетик», «Завод кормовой муки», а также новые компании «КэмпингДом», «Казаньсельмаш», «Венеция Стоун», Казанский трубопрокатный завод и «Макситон». По итогам года Высокогорский район занял первое место в рейтинге инвестиционной деятельности среди муниципалитетов республики.

В районе работают два частных промышленных парка, однако их площади не удовлетворяют запросы инвесторов. Для расширения необходимо изменить категории пяти земельных участков. Документация подготовлена, работы по промпарку «Высокогорский» близятся к завершению. Задача на 2026 год — завершить согласования и приступить к заполнению площадки резидентами.

Хисамутдинов отметил активную реализацию программ в сфере строительства и капремонта образовательных учреждений. В 2025 году модернизированы старые здания, открыты новые детские сады. При этом потребность в местах растет: в ближайший год очередь ожидает более 950 детей, общая очередность достигла 2415 человек. Глава района обратился к Фариду Мухаметшину с просьбой содействовать строительству школ в поселках Шигали и Эстачи: школа в Шигалях, рассчитанная на 180 мест, обучает 500 учеников.

Среди проблемных вопросов — нехватка педагогических кадров и медицинского персонала. Семь фельдшерско-акушерских пунктов района не имеют сотрудников, что оставляет жителей без должной медицинской помощи.

В 2025 году в селе Альдермыш открылся новый Дом культуры. В Высокой Горе завершили строительство детской школы искусств, в Усадах провели капремонт ее подразделения. Хисамутдинов поблагодарил Мухаметшина за содействие в запуске масштабного ремонта ДК на станции «Высокая Гора», где планируется разместить «Дом дружбы народов».

Подводя итоги, Фарид Мухаметшин отметил развитие социальной инфраструктуры в рамках республиканских и федеральных программ. В районе введено 219,1 тыс. кв. м жилья – пятое место в РТ. Капитально отремонтировано 60 социальных объектов. Глава парламента подчеркнул, что эти изменения формируют новое качество жизни и создают рабочие места.

При этом Мухаметшин обратил внимание на снижение индекса промышленного производства до 91,6% и скромные показатели в сельском хозяйстве. При 1,79% пашни республики доля денежной выручки района составляет 2,96%. В сводном рейтинге АПК район опустился на 23-е место, а в рейтинге малых форм хозяйствования – на 11-е, потеряв восемь позиций за год.

Глава парламента поручил усилить муниципальный земельный контроль. В 2025 году выявлено 4815 га неиспользуемых земель. Он призвал глав сельских поселений активнее вовлекать эти резервы в оборот.

В беседе с журналистами Фарид Мухаметшин отметил, что высокогорцам следует активнее участвовать в госпрограммах для привлечения дополнительных средств. «В целом работа организована очень хорошо, район вносит большой вклад в общие достижения Татарстана», – резюмировал он.

В завершение сессии состоялось вручение государственных и ведомственных наград активу района. В заседании также приняли участие депутат Госдумы Рустам Калимуллин, депутат Госсовета Камиль Нугаев, представители министерств, ведомств, предприятий и организаций района.