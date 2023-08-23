Фарид Мухаметшин принял участие в Дне «Единой России» в Новошешминском районе

В Новошешминском районе Татарстана сегодня прошел День «Единой России». Участие в его мероприятиях принял Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин.

«Мероприятия в районе проходят на 12 площадках. Они в том числе связаны с проектами, инициированными партией. Самое главное, что мы встречаемся с населением и отвечаем на огромное количество жизненно важных вопросов», — рассказал журналистам глава парламента.

Первым объектом, который посетил Мухаметшин в муниципалитете, стал Татарский конный завод № 57. Здесь содержится 195 лошадей — орловские рысаки, советские и русские тяжеловозы. Ежегодно рождается более 30 жеребят.

Рысаки конезавода участвуют в международных и российских соревнованиях. Более того, предприятие регулярно поставляет лошадей орловской породы в Северную Корею.

Глава парламента также стал участником республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», вручив портфели будущим первоклассникам. А в рамках проекта «Час гражданственности» Мухаметшин вручил российские паспорта юным жителям Новошешминска.

«Хорошо, что ко Дню „Единой России“ приурочили такие исторически важные события, как вручение паспортов. Получение паспорта — это особый день в жизни каждого молодого человека. К его правам добавляются еще и обязанности, ответственность. Это говорит о том, что в свои 14 лет вы серьезно повзрослели», — сказал новошешминцам Председатель Госсовета.

Затем он присоединился к чествованию юбиляров семейной жизни. Глава парламента поздравил «золотых юбиляров» — семейные пары Мубаракшиных и Мокеевых, «сапфировых юбиляров» — семью Никифоровых и «рубиновых юбиляров» — Жирновых.

«Вы совершили подвиг — несколько десятков лет живете вместе, создав семью. В этом и есть ценность жизни — жить в любви и уважении друг к другу, воспитывая детей. Я тоже со своей женой живу 50 лет и знаю этому цену», — подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России».

«Вы — яркий пример сохранения семейных ценностей для других татарстанцев», — добавил он.

В завершение своей рабочей поездки Мухаметшин встретился с активом Новошешминского местного отделения «Единой России». В беседе с единороссами он попросил их активировать партийную работу среди населения — организовывать встречи, отвечать на поступающие вопросы и выслушивать предложения.