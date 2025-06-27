Фарид Мухаметшин принимает участие в работе форума регионов России и Белоруссии

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой находится в Нижнем Новгороде, где принимает участие в работе XII форума регионов России и Белоруссии «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства». Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Организаторами ежегодного форума традиционно выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне форум посвящен вопросам сохранения исторической памяти и исторической правды. Кроме того, в центре внимания участников – углубление интеграционных процессов Союзного государства, укрепление межпарламентских, торгово-экономических и гуманитарных связей России и Белоруссии, расширение деловых контактов, а также развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

В первой половине дня Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведут встречу с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Белоруссии.

Позже состоится пленарное заседание форума с участием руководителей федеральных и региональных министерств и ведомств, органов государственной власти, предприятий и организаций, представителей деловых кругов двух стран.

Вчера в рамках форума прошли секционные заседания. Обсуждались вопросы правовой интеграции, межрегионального и межмуниципального сотрудничества, взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса и промышленной кооперации, реализации молодежной политики.

Также накануне состоялась встреча сопредседателей организационного комитета форума, Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой с представителями молодежи двух стран.

Кроме деловой программы, форум сопровождается культурными и образовательными мероприятиями, а также выставкой достижений народного хозяйства и торговой ярмаркой российских и белорусских регионов.