Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин примет участие в мероприятиях Совета законодателей России в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В первой половине дня Мухаметшин примет участие в заседании Президиума Совета законодателей, на котором обсудят вопросы охраны здоровья детей школьного возраста и интеграции новых регионов России в правовую, социальную и транспортную системы страны. Во второй половине дня председатель Госсовета проведет совещание Комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, где будут рассмотрены законодательные аспекты работы с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Кроме того, 16 декабря Мухаметшин поучаствует в заседании Совета законодателей, которое проведут Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и где будут обсуждаться вопросы обеспечения доступности жилья и развития жилищной инфраструктуры.