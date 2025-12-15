news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 08:26

Фарид Мухаметшин примет участие в мероприятиях Совета законодателей России

Читайте нас в
Телеграм
Фарид Мухаметшин примет участие в мероприятиях Совета законодателей России
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин примет участие в мероприятиях Совета законодателей России в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В первой половине дня Мухаметшин примет участие в заседании Президиума Совета законодателей, на котором обсудят вопросы охраны здоровья детей школьного возраста и интеграции новых регионов России в правовую, социальную и транспортную системы страны. Во второй половине дня председатель Госсовета проведет совещание Комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, где будут рассмотрены законодательные аспекты работы с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Кроме того, 16 декабря Мухаметшин поучаствует в заседании Совета законодателей, которое проведут Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и где будут обсуждаться вопросы обеспечения доступности жилья и развития жилищной инфраструктуры.

#Фарид Мухаметшин #госсовет рт #совет законодателей рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025