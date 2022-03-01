Фарид Мухаметшин: «Президент Татарстана привык жить на высоких скоростях»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня отмечает 65-летний юбилей. Благодаря его энергии, опыту и фирменному стилю работы республика стала одним из процветающих регионов России. Такое мнение выразил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«С Рустамом Нургалиевичем жизнь свела меня впервые еще в 1995 году, когда я возглавил Правительство республики. Он в то время был главой Высокогорского района. Позднее по рекомендации Минтимера Шаймиева Рустаму Минниханову был доверен ответственный пост министра финансов. Именно в этой должности проявились его незаурядные качества инновационно мыслящего руководителя, великолепного организатора, управленца новой формации. Сформировался фирменный стиль его работы — глубокое понимание сути вопроса и четкая постановка задач, внимательное и доброжелательное отношение к людям, умение сплотить всех во имя общей цели», — отметил Мухаметшин.

По его словам, приняв руководство республикой, Рустам Минниханов сформировал команду единомышленников и нацелил стратегию развития Татарстана на внедрение передовых технологий. В итоге Татарстан укрепил позиции динамично развивающегося региона, территории политической стабильности, межнационального мира и согласия.

«Рустам Минниханов — человек, ориентированный в будущее. Он один из первых в России начал развивать инновационную инфраструктуру, воплотил в жизнь идею технопарков и муниципальных промышленных площадок. Созданная им особая экономическая зона “Алабуга” — одна из лучших в России, а заложенный им Иннополис — не только особая зона IT-бизнеса, но и первый в стране город высоких технологий», — уверен Председатель Госсовета РТ.

С инновационным подходом Рустама Минниханова связаны также знаковые изменения на селе, считает Мухаметшин. Сегодня Татарстан находится на лидирующих позициях в стране: занимая 2,2% сельхозугодий России, республика производит 4% ее валовой сельхозпродукции. Более половины сельхозпродукции производится фермерами. Преображается и внешний облик сельских территорий. Это результат большой и серьезной работы органов власти, общественных и некоммерческих организаций, реализации республиканских социальных программ и гражданских инициатив. Важно, что все важнейшие решения по благоустройству и созданию комфортной среды Президент принимает совместно с жителями. Он слушает и слышит людей, обратил внимание глава республиканского парламента.

Рустам Минниханов дал старт реализации многих социальных программ, не имевших ранее аналогов в России. Строительство и капитальный ремонт социальных объектов, организация общественных пространств, модернизация «первичного звена» здравоохранения — всего в республике действует 44 «президентские» программы.

«Рустам Минниханов задает нам всем очень высокий темп работы. Побывав с утра в сельском районе, он в этот же день может быть на переговорах за рубежом. Наш Президент всё время в перелетах, а ведь есть еще большой фронт работы и внутри самой республики. Практически ко всем вопросам он подключается лично, решает их и добивается успехов. И так каждый день. Президент Татарстана, заслуженный мастер спорта РФ, неоднократный призер и победитель автогонок, привык жить на высоких скоростях», — подчеркнул Мухаметшин.