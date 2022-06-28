Фарид Мухаметшин предложил создать для молодежи специальные сайты по выбору профессии

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил создать специальные платформы и сайты, помогающие молодежи в выборе профессии. Об этом глава парламента и председатель Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр» заявил на совместном заседании депутатской группы «ТНВ» и высшего совета движения.

«Учащиеся после окончания школы имеют весьма смутные представления о содержании тех или иных специальностей. Как следствие, многие студенты уже на первых курсах либо отчисляются, либо после окончания вуза устраиваются на работу не по специальности. Отсюда низкая мотивация к учебе и труду у молодежи. Поэтому целесообразно было бы при поддержке государства создать в информационных сетях специальные платформы и сайты, помогающие молодежи в выборе профессии», — поделился своим видением решения проблемы Мухаметшин.

При этом он заметил, что в школах, колледжах и вузах республики созданы службы, помогающие молодежи в устройстве на работу. Также в регионе организуются ярмарки вакансий. «Главное, чтобы такая работа носила системный характер. Нужно помнить, что педагоги школ и вузов призваны заниматься профориентацией обучающихся. Однако по объективным причинам ограничено представление о современном производстве», — подчеркнул руководитель парламента.

Мухаметшин добавил, что цифровизация — это глобальная тенденция, к которой приходят все страны, нацеленные на развитие конкурентоспособной экономики и улучшение качества жизни населения. «Четвертая технологическая революция привела не только к переориентации производств и повсеместной цифровизации, но и к существенным изменениям на рынке труда. Появилась масса новых видов деятельности», — продолжил он.

По словам Председателя Госсовета, новые экономические и технологические условия требуют инновационных подходов в освоении гражданами ключевых компетенций и обеспечении массовой цифровой грамотности. «Понятно, что это дело в основном молодых перспективных людей, — отметил он. — Сегодня работодателям уже недостаточно только диплома о высшем образовании. Наступило время, когда важны не только профессии или специальности, полученные в вузе, но и навыки и компетенции».

Глава парламента убежден, что программа профориентации не может быть одновременно эффективной и универсальной, если она выстроена в отрыве от линии «школа — вуз — работодатель». «Другими словами, важно не создавать ситуаций, когда рынок требует одних специалистов, а системы профессионального и высшего образования готовят других. Для решения подобного рода задач Правительством России сформирована национальная программа „Цифровая экономика РФ”», — уточнил он.

Мухаметшин пояснил, что в связи с новыми вызовами программа будет ориентироваться в том числе на сокращение сроков привлечения финансирования на проекты импортозамещения и обеспечение безопасности. Но базовые цели и задачи программы останутся неизменными.

«Программа определяет цели и задачи в рамках пяти базовых направлений развития цифровой экономики на период до 2024 года. В состав программы вошли десять федеральных проектов, в том числе один из них, „Кадры для цифровой экономики”, реализуется в Университете Иннополис», — резюмировал он.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.