Фарид Мухаметшин предложил оплачивать поездки соотечественников на мероприятия в Россию

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил оплачивать поездки соотечественников из-за рубежа на мероприятия в Россию. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете», сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

«Татарстан — республика многонациональная, при этом татары — вторая по численности нация в России, и у нас много соотечественников в других регионах и за границей. Нам важно поддерживать контакты, самоидентичность татар, стремление не забыть родной язык, нашу родину Россию и нашу малую родину — Татарстан», — подчеркнул Мухаметшин.

Глава парламента отметил, что соотечественники из других стран просят республику помочь учебниками, материалами и документами, чтобы сохранять идентичность, изучая в школах родные языки.

Свои предложения по их поддержке Председатель Госсовета сформулировал на Всемирном конгрессе соотечественников, который прошел 15 октября в Москве.

«Я поднял вопрос, что нужно привлекать больше детей соотечественников, живущих за рубежом, в вузы нашей республики, в российские вузы. Финансирование на это предусмотрено, но его мало. Нужно привлекать и других иностранных студентов, ведь за пять лет обучения в вузе они изучают русский или татарский язык, знакомятся с нашей культурой, образом жизни — и потом уже плохо о России не говорят. Это такая образовательная дипломатия», — заметил он.

Кроме того, Фарид Мухаметшин предложил активнее вовлекать соотечественников к участию в важных общероссийских культурных, деловых, научных, общественных и спортивных мероприятиях, а также предусмотреть для них специальные квоты. «Нужно поддержать их в визовых и организационных вопросах, частично профинансировать. Это могло бы придать новый импульс взаимодействию», — убежден глава парламента Татарстана.