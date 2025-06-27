Фарид Мухаметшин: Практика межрегионального диалога с Белоруссией доказала эффективность

В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов России и Белоруссии, главной темой которого стало участие молодежи в сохранении исторической памяти и развитии Союзного государства. Татарстанскую делегацию на мероприятии возглавил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

На форуме «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства» состоялись встречи руководителей законодательных и исполнительных органов власти двух стран. С видеоприветствиями к участникам обратились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество — важнейшая часть интеграционной повестки:

«Особо уважительные, я бы сказала, товарищеские отношения Президентов России и Беларуси являются прочной основой для стратегического братства наших государств. Вместе мы движемся вперед, наша интеграция не стоит на месте. Союзное государство стало наиболее успешным интеграционным проектом. За несколько лет совместно было реализовано 28 союзных программ».

Председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова обратила особое внимание на роль молодежи:

«Молодежь – это наш стратегический ресурс и надежный драйвер развития».

Татарстан традиционно активно участвует в работе форума. Республика входит в десятку лидеров по объему товарооборота с Белоруссией — по итогам прошлого года он составил $742,4 млн. Развивается и межпарламентское сотрудничество: подписаны соглашения с Минской областью и районами Белоруссии, активно проходят обменные визиты, в том числе с участием женских депутатских объединений.

Глава парламента Татарстана отметил:

«Очень приятно, что сегодня в Нижнем Новгороде собрался такой актив братских народов союзных государств. Смело могу сказать, что за эти годы мы стали ближе и нужнее друг другу, а наше сотрудничество – еще теснее. Сегодняшнее общение с коллегами из Беларуси, с которыми мы ранее подписали межпарламентские соглашения, еще раз подтвердило важность таких межрегиональных контактов, связей для обеих стран».

Фарид Мухаметшин выразил благодарность за системную работу верхним палатам парламентов двух стран и отметил, что в фокусе остаются вопросы молодежной политики и сохранения памяти о Великой Отечественной войне:

«Татарстан с Беларусью тесно связан духовно, находим точки соприкосновения и в части торгово-экономического сотрудничества. Сегодня в центре внимания вопросы молодежной политики и сохранения исторической памяти. Это особенно важно в год 80-летия Великой Победы Великой, общая история нас связывает, побуждает передавать из поколения в поколение историческую правду о той войне, это не менее важно и для Беларуси, как государства, наиболее пострадавшего в годы Великой Отечественной войны».

Также были затронуты вопросы торговли, машиностроения, сельского хозяйства, гуманитарных и культурных связей. В частности, в Казани активно работает организация белорусов «Спадчына», проводится праздник Ивана Купала, а в Витебской области установлен памятник татарскому композитору Фариду Яруллину.

Форум собрал более 800 участников из 79 российских регионов и всех областей Белоруссии. Следующая встреча состоится на белорусской стороне.