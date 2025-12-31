Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. Обращение он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Дорогие друзья, через несколько часов наступит Новый, 2026 год. Еще есть время подвести итоги и загадать заветные желания», – отметил он.

Председатель Госсовета РТ обратил внимание на то, что уходящий год был насыщен важными событиями, созидательным трудом и новыми достижениями, направленными на процветание Татарстана. По словам главы парламента, республика уверенно двигалась вперед, преодолевая вызовы, укрепляя экономику, развивая культуру и сохраняя славные национальные традиции.

«Новогодняя ночь открывает новую страницу истории, дающую возможность для реализации самых смелых планов», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что именно в это время особенно остро ощущается ценность семейного тепла, дружеской поддержки и взаимного уважения, которые всегда были отличительной чертой многонационального народа Татарстана.

«Пусть наступающий год станет для всех нас годом мира, стабильности и новых успехов. Пусть в каждом доме царят любовь и согласие. Пусть здоровье, благополучие и удача сопутствуют вам, а энергия и сплоченность помогают достигать всех намеченных целей. С наступающим Новым годом, дорогие татарстанцы!» – говорится в поздравлении.

Видео: t.me/faridmuhametshin