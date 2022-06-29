Фарид Мухаметшин поздравил выпускников лицея КФУ с окончанием школы

В Казани сегодня прошел выпускной вечер для учащихся Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ. От имени руководства Татарстана выпускников поздравил Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Сегодня большой праздник для лицеистов, их родителей и педагогов. Выпускники с достоинством прошли сквозь школьные годы, основательно подготовившись к новому, основному этапу своей жизни. Именно им предстоит вносить свою лепту в дальнейшее развитие нашей республики», – сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что теперь выпускникам предстоит выбрать свой путь, но при этом они «навсегда останутся связанными с родным лицеем, в котором учились, с Татарстаном, в котором созданы все условия для жизни, учебы и работы».

Руководитель парламента также поблагодарил педагогов и родителей за большой вклад в обучение и воспитание лицеистов.

Директор лицея имени Н.И. Лобачевского Елена Скобельцына добавила, в этом учебном году средний результат ЕГЭ по математике в образовательной организации составляет 80 баллов, по русскому языку – 81 балл, что выше, чем по республике. «Средние баллы ЕГЭ по профильным предметам – от 80 до 99 баллов. За всем этим стоит большой труд учеников, родителей и педагогов», – отметила она.

В этом году аттестат о среднем образовании получили 96 выпускников лицея, из них 26 – медалисты. Всего в Татарстане в этом году окончили школу более 53 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов.

По данным Министерства образования и науки Татарстана, 195 выпускников получили самые высокие результаты на ЕГЭ. Более того, 10 выпускников получили наивысший балл сразу по двум предметам.