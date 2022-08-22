Фарид Мухаметшин поздравил волейболистов Татарстана с победой на Спартакиаде

Председатель Госсовета Татарстана, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин поздравил спортсменов клуба «Зенит – Казань» с победой во Всероссийской Спартакиаде-2022. Поздравительную телеграмму глава парламента направил руководству и спортсменам волейбольного клуба, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

«Наши спортсмены подарили своим болельщикам настоящий праздник, продемонстрировав грамотную тактику, великолепную атакующую игру и самоотверженную оборону», – говорится в телеграмме Мухаметшина, направленной главному тренеру клуба Алексею Вербову.

Председатель Госсовета также поблагодарил министра спорта Татарстана Владимира Леонова и президента клуба «Зенит – Казань» Рафката Кантюкова за поддержку и внимание, которое уделяется развитию волейбола в республике.

«В эти дни активно болеем также и за женскую сборную Татарстана, которая ведет упорную борьбу за золотые медали этого турнира», – отметил Мухаметшин.

Сборная команда Татарстана, представленная волейболистами клуба «Зенит-Казань», прошла групповую стадию турнира и в финале выиграла у сборной Санкт-Петербурга.