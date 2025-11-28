Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Секретарь Татарстанского регионального отделения партии и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин поздравил татарстанское отделение «Молодой Гвардии» с 20-летием. Его слова приводит пресс-служба «Единой России» в РТ.

Он подчеркнул, что организация является одним из крупнейших и наиболее авторитетных молодежных объединений республики. По его словам, за годы работы движение заметно окрепло в кадровом и организационном плане, усилило свои позиции на окружном и федеральном уровнях.

«Местные штабы «Молодой Гвардии» действуют во всех городах и районах нашей республики, объединяя 3,5 тысячи юношей и девушек. Это наш актив – креативные, амбициозные молодые люди, будущее Татарстана и России», – отметил Мухаметшин.

Он заявил, что организация развивается в соответствии с запросами времени и настроениями молодежи. В качестве примера привел проекты, которые реализованы движением за два десятилетия: премию «Герой нашего времени», Форум маленьких героев, «Политзавод», а также запуск в текущем году первой в России бесплатной образовательной платформы по подготовке специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов – «Академии Тулпар».

Мухаметшин отдельно остановился на работе гуманитарного штаба «Мы вместе». Он сообщил, что молодогвардейцы уделяют значительное внимание оказанию помощи мирным жителям Донбасса, подшефным городам Татарстана – Лисичанску и Рубежному, а также поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«С февраля 2022 года силами штаба собраны и отправлены в зону СВО больше 300 тонн гуманитарного груза. Безусловно, «Молодая Гвардия» – это стратегический кадровый ресурс «Единой России», – заявил он.

Кроме того, Мухаметшин выразил мнение, что молодые активисты выбрали для себя сложный и ответственный путь в публичной политике, что предполагает постоянное участие в общественной жизни и работу в интенсивном ритме. Мухаметшин отметил, что татарстанская молодежь отличается динамичностью, творческим подходом и инициативностью, а молодогвардейцев назвал ее передовым и наиболее перспективным отрядом.

«Поздравляю наш дружный отряд молодогвардейцев с 20-летием организации. Желаю успехов, новых ярких идей и реализации всего задуманного!» – заключил Председатель Госсовета РТ.