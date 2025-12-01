Фарид Мухаметшин поздравил татарстанское отделение «Единой России» с 24-летием

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня исполнилось 24 года со дня основания партии «Единая Россия». С этим знаковым событием представителей партии поздравил Председатель Государственного Совета, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Без малого четверть века мы вместе с вами уверенно движемся по пути служения Родине, ее стабильности и развития, защиты национальных интересов, прав и свобод каждого гражданина. За эти годы «Единая Россия» прочно утвердилась в статусе ведущей политической силы страны, объединила людей самых разных взглядов и культур вокруг национального лидера (президента РФ – прим. Т-и) Владимира Путина, вокруг наших общих ценностей и идей. Доверие избирателей по итогам выборов – главный итог этого большого пути, и оно обязывает нас к максимальной самоотдаче, каждодневной ответственной работе ради будущего России и родного Татарстана», – рассказывает председатель Госсовета РТ.

Глава парламента напомнил, что в настоящее время под эгидой партии в РТ успешно работает мощный и подготовленный депутатский корпус всех уровней, формируется системная правовая база, эффективно реализуются национальные цели и партийные проекты, а также инициативы, поступающие от народа.

«Благодаря слаженной команде, неравнодушию и патриотизму каждого единоросса воплощаются значимые социальные и инфраструктурные программы, дающие людям уверенность в завтрашнем дне», – говорит Мухаметшин.

В эти дни в Региональной общественной приемной партии стартует традиционная Декада приемов граждан, в рамках которой Фарид Мухаметшин поручил проработать все просьбы и ответить на каждое обращение.

«Особый акцент – на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей, помощь жителям новых территорий. Это принципиальная позиция «Единой России» и наш общий гражданский долг», – обратился глава парламента к однопартийцам.

«Современные реалии требуют смелых и созидательных решений. Мы не раз доказывали, что вместе можем преодолеть любые вызовы, сохранить политическую преемственность и традиционные духовные ценности, сделать страну и республику еще сильнее. Уверен, с вашей инициативностью, верностью идеалам, внимательным отношением к нуждам людей нам все это по плечу», – подытожил Мухаметшин.