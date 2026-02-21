Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан и председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Международным днем родного языка.

«Этот праздник, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году, посвящен признанию фундаментальной роли языка как живого духа народа, хранителя тысячелетней мудрости и национального самосознания», – отметил он.

Мухаметшин подчеркнул, что в России, которая занимает одно из лидирующих мест в мире по культурному разнообразию, насчитывается более 150 языков и диалектов. Он отметил, что каждый язык нужно сохранять и передавать будущим поколениям, ведь они несут уникальный код миропонимания.

Председатель Госсовета напомнил, что Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года, которая провозглашает единство в многообразии основой развития страны.

Также до 2032 года проходит Международное десятилетие языков коренных народов. Наступивший год, объявленный федеральным Годом единства народов России, вновь подчеркнул ценность межнационального взаимопонимания и уважения.

«Республика Татарстан – яркий пример гармоничного диалога языков и культур: у нас в мире и согласии живут представители более 170 национальностей. Особенно ценно, что речь идет не только о сбережении родных языков, но и об их активном использовании», – добавил Мухаметшин.

Эти задачи находятся в приоритете работы комиссии при Раисе республики по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков народов Татарстана, а также национально-культурных объединений и Многонациональной воскресной школы под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.

Мухаметшин подчеркнул, что издание литературы, выпуск СМИ, научные конференции, творческие и цифровые проекты дают родным языкам новую энергию.

Он пожелал землякам, чтобы в год 140-летия великого Габдуллы Тукая родная речь оставалась источником мудрости и опыта поколений.

«Пусть слышится родная речь в детских садах и школах, в транспорте и на улицах, в праздники и будни, придавая сил и вдохновения на новые свершения во благо нашей многонациональной Родины. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия! С праздником! Бәйрәм белән!» – заключил Председатель Госсовета РТ.