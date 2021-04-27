Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем российского парламентаризма

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

«В этот день, 115 лет назад, приступила к работе Первая Государственная Дума Российской Империи. Именно с ее деятельностью связано начало растянувшегося во времени процесса демократизации и реформ, в том числе — становления института парламентской власти в нашей стране», — говорится в поздравительном тексте.

Мухаметшин отметил, что институт парламентаризма выступает «неотъемлемым элементом, значимым фактором развития политической и правовой системы страны». Он напомнил, что в прошлом году всенародным голосованием были одобрены поправки в Конституцию РФ, инициированные Президентом России Владимиром Путиным.

«В их рамках серьезно усилилась роль парламента в решении наиболее важных государственных и общественно-политических вопросов. Значимый вклад в совершенствование нормативной правовой базы в пределах своих компетенций вносят региональные парламенты и представительные органы местного самоуправления», — заметил Председатель Госсовета.

Мухаметшин добавил, что этот год «завершает очередной большой электоральный цикл». «В Единый день голосования мы придем на избирательные участки, чтобы проголосовать за депутатов восьмого созыва Государственной Думы. От взвешенного и осознанного выбора каждого из нас зависит вектор развития страны на ближайшие пять лет. Очень рассчитываем на активную гражданскую позицию, инициативность всех жителей Татарстана, особенно — нашей молодежи, которая желает и готова принимать участие в общественно-политической жизни республики и страны в целом», — подчеркнул он.

Глава парламента пожелал татарстанцам уверенности в завтрашнем дне и реализации намеченных планов, а депутатам всех уровней — плодотворной работы и «неиссякаемой энергии для исполнения полученных наказов на благо избирателей и процветания родины».