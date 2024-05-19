Фарид Мухаметшин поздравил СМИ Татарстана с республиканским Днем печати

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с республиканским Днем печати.

«Уважаемые журналисты, издатели, полиграфисты, ветераны и начинающие труженики пера, сердечно поздравляю вас с Днем печати Республики Татарстан!

Информационное поле в современном мире не знает границ. На смену “журнально-газетному монологу” пришел живой, эмоциональный и порой – острый диалог, в котором активно участвуют не только профессиональные журналисты, но и представители “новых медиа”: блогеры, пользователи мессенджеров и социальных сетей. По сути, каждый на просторах Интернета может высказать свою точку зрения, вовлечь людей в обсуждение тех или иных проблем, сформировать аудиторию единомышленников. В этих условиях от представителей масс-медиа мы ждем достоверности публикуемой информации, взвешенности оценок и авторского самоконтроля, неукоснительного соблюдения принципов журналистской этики.

Сегодня татарстанские СМИ занимают достойное место в общероссийском информационном пространстве. Во многом именно вы определяете настроения в обществе, оказываете влияние на формирование жизненных ценностей и ориентиров жителей республики. Радует сложившийся стиль взаимодействия органов госвласти с журналистским сообществом – в атмосфере открытости, конструктивного диалога и разумных компромиссов.

В условиях укрепления многопартийности, в рамках очередного электорального цикла иначе и быть не может. В сентябре состоятся выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Именно от вашей компетентности, осведомленности и непредвзятости во многом будет зависеть информационный фон не только этой избирательной кампании, но и всех последующих – по выборам Раиса Республики Татарстан и депутатов муниципальных советов (2025 г.), депутатов Государственной Думы Российской Федерации IX созыва (2026 г.). Для участников данных процессов очень важно, чтобы этот фон был позитивным.

Дорогие друзья! Перед республикой стоят масштабные задачи. Татарстану доверено провести ряд международных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, в освещении которых наши СМИ должны принять самое непосредственное участие. В эти дни в республике проходит XV Международный Экономический Форум «Россия — Исламский Мир: KAZANFORUM», впереди – Спортивные игры стран БРИКС, Саммит Глав государств БРИКС и др. Все это накладывает дополнительную ответственность, с которой, уверен, мы справимся.

Поздравляя вас с профессиональным праздником, хочу поблагодарить за столь востребованный обществом труд, обостренное чувство справедливости, уважение к аудитории и стремление помогать людям принципиальным, правдивым словом. Желаю новых ярких и запоминающихся работ, творческих сил для реализации оригинальных идей, мира, счастья и благополучия. С праздником! Бәйрәм белән!» – говорится в поздравлении.