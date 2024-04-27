Фарид Мухаметшин поздравил с Днем российского парламентаризма

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил депутатов представительных органов власти с Днем российского парламентаризма, который ежегодно отмечается в стране 27 апреля.

«Именно в этот день, в далеком 1906 году приступил к работе новый демократический институт публичной власти — Первая Государственная Дума Российской Империи. С тех пор минуло более века. Страной и обществом пройден огромный путь. Сменились форма государственного и общественно-политического устройства. Основываясь на исторических традициях, накопленном опыте нормотворчества и парламентских практик, на протяжении трех десятилетий активную деятельность ведет двухпалатное Федеральное Собрание Российской Федерации», — отметил спикер татарстанского парламента.

Он отметил, что Совфед и Госдума, задавая высокие стандарты отечественного парламентаризма на всех уровнях, неукоснительно следуют принципам верховенства закона, открытости, ответственности перед избирателями, конструктивно взаимодействуют с органами власти.

«И хотя депутаты имеют разную партийно-политическую принадлежность, прежде всего они выражают интересы и чаяния жителей всей нашей многонациональной страны», — подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, неотъемлемым элементом парламентской системы федеративного государства выступают законодательные собрания регионов, в пределах конституционных полномочий формирующие собственную нормативно-правовую базу.

«В этом качестве за 6 созывов депутатами Государственного Совета Республики Татарстан разработано и принято множество востребованных временем законов, касающихся всех сфер жизнедеятельности общества — здравоохранения и образования, экологии, региональной жилищной, семейной, молодежной и национальной политики... Налажено активное межпарламентское сотрудничество, взаимодействие с муниципальными коллегами. Ведется конструктивный диалог с институтами гражданского общества и экспертным сообществом», — сказал Председатель Госсовета.

Он напомнил, что с началом этого года стартовал новый электоральный цикл: мартовские президентские выборы, сентябрьские выборы депутатов республиканского парламента 7-го созыва.

«Уверен, татарстанцы, как и прежде, проявят ответственную гражданскую позицию, отдадут свои голоса в пользу самых достойных кандидатов. Ведь именно им в течение последующих пяти лет предстоит представлять избирателей в законодательном органе власти, отстаивать интересы республики и далее развивать лучшие традиции представительного народовластия», — сказал Мухаметшин.