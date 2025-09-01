Фарид Мухаметшин поздравил с Днем независимости республики народ Узбекистана

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин направил Генеральному консулу Республики Узбекистан в Казани Нодиржону Касимову поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

«В 1991 году начался новый этап в поступательном развитии Вашей древней страны», – отметил Фарид Мухаметшин.

«Достигнутые экономические успехи, проведение широких реформ узбекистанского общества явились прочной опорой растущего авторитета Узбекистана в глобальном масштабе, углубления многостороннего партнерства с государствами мира», – добавил он.

Глава парламента отдельно подчеркнул тесные связи между Узбекистаном и Татарстаном в рамках многостороннего российско-узбекистанского сотрудничества.

«Убежден, что и впредь последовательный диалог и традиционно дружественное взаимодействие братских народов Узбекистана и Татарстана, основанные на близости исторического и культурного наследия, послужат прочной основой дальнейшего развития стратегического партнерства наших государств, будут способствовать укреплению доверия и взаимопонимания», – подчеркнул Мухаметшин.