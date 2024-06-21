Фарид Мухаметшин поздравил парламентариев Чувашии с 30-летием Госсовета республики

Торжественное собрание, посвященное 30-летию Государственного Совета Чувашской Республики, состоялось сегодня в Чебоксарах, во Дворце культуры им. Я.Г. Ухсая. В этот день в 1994 году состоялась первая сессия парламента Чувашии первого созыва, положившая начало формированию законодательной основы развития соседней республики в современных социально-экономических условиях. От имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики с этим знаковым событием депутатский корпус и жителей Чувашской Республики поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава парламента республики поблагодарил депутатов Государственного Совета Чувашии за большую совместную работу по совершенствованию законодательного поля Приволжского округа и страны. «Чувашский народ – очень трудолюбивый, твердый в своих мыслях и действиях, – подчеркнул Мухаметшин, – успех любого задуманного с вами доброго дела предопределен. С такими соседями не пропадешь. Мы будем и дальше поддерживать друг друга».

За три десятилетия в Татарстане и Чувашии сложились крепкие традиции межпарламентского сотрудничества, в том числе на уровне профильных комитетов. Первый протокол о сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Госсоветом Чувашии был подписан еще в 1995 году, в 2012 году – первое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. В октябре 2022 года руководители парламентов двух республик Фарид Мухаметшин и Леонид Черкесов поставили подписи под новым Соглашением о сотрудничестве между Государственным Советом Татарстана и Государственным Советом Чувашии. Регулярно обмениваются визитами и профильные комитеты парламентов.

Республики активно сотрудничают в гуманитарной и культурной сферах, поскольку оба региона являются многонациональными. В составе Ассамблеи народов Татарстана работает чувашское национально-культурное объединение, чувашский язык изучается в Многонациональной воскресной школе, издается республиканская газета на чувашском языке.

«У наших республик и народов близкая история, мы добрые соседи, работаем вместе, тесно сотрудничаем, – отметил Фарид Мухаметшин, общаясь с журналистами. – Приятно сегодня в Чебоксарах видеть много гостей. Думаю, это заслуженно. Чувашская Республика живет и развивается, добивается все новых и новых успехов, и парламент республики вносит свой весомый вклад, работая совместно со всеми органами государственной власти».

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов остановился на основных направлениях работы парламента за прошедшие годы. За три десятилетия Госсоветом Чувашии принято 2 209 законов. Если в первом созыве принято всего 100 законов, то только за половину этого созыва – уже 340. За всеми этими законами – конкретные меры поддержки граждан и бизнеса, успехи социально-экономического развития республики.

Поздравления с юбилеем Госсовета Чувашской Республики направили Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин, Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Участие в торжественном мероприятии приняли Глава Чувашской Республики Олег Николаев, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сенаторы и депутаты Государственной Думы, руководители парламентов Поволжья, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики всех созывов, ветераны, представители широкой общественности, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.