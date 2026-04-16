Фарид Мухаметшин поздравил Многонациональную воскресную школу с 30-летием

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Юбилейный концерт, посвященный 30-летию Многонациональной воскресной школы, состоялся в Доме дружбы народов Татарстана. Педагогов и учеников поздравил почетный председатель Госсовета республики, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В своем выступлении он напомнил, что история школы началась в 1992 году, когда на первом съезде народов была принята резолюция о создании Ассоциации национально-культурных объединений. Сегодня в Татарстане работают 111 отделений воскресных школ, где изучают языки и культуру 30 народов, а общее число учеников достигает двух тысяч.

Мухаметшин также отметил, что ранее уже присутствовал на юбилейных датах школы – десятилетии и пятнадцатилетии. Он добавил, что в республике обучаются 22 тысячи иностранных студентов, а также проживают около 110 тысяч трудовых мигрантов, которые находят в Татарстане возможности для жизни и работы и успешно реализуют себя в многонациональной среде.

Отдельно он выразил благодарность директору Многонациональной воскресной школы, председателю национально-культурной автономии грузин Казани Маринэ Хухунашвили, которая возглавляет учреждение уже 25 лет.

По словам Мухаметшина, время за эти годы прошло незаметно, и он сам уже три десятилетия занимает пост председателя парламента, что, как он отметил, воспринимается почти как один миг. Он подчеркнул, что гордится работой в Ассамблее народов Татарстана и часто слышит слова благодарности от родителей и представителей разных национальностей за условия, созданные в республике для сохранения языков и культур.

Он также отметил вклад Хухунашвили в решение кадровых вопросов, связанных с поиском и подготовкой педагогов для национальных классов. По его словам, сегодня эта работа выстроена, дети обучаются родным языкам и получают возможность сохранять связь с культурными традициями.

Также он поблагодарил весь педагогический коллектив школы, отметив, что благодаря их работе учреждение развивается, а число национальных отделений растет. Он подчеркнул, что учителя не только передают знания, но и формируют у детей уважение к родному языку и культуре, развивают творческие способности.

По его словам, среди преподавателей есть как профессиональные педагоги, так и люди из других сфер, которые сознательно выбрали работу в воскресной школе и посвятили себя этой миссии.

В завершение Мухаметшин пожелал школе дальнейшего развития и новых творческих достижений, а также вручил государственные награды.