Фарид Мухаметшин поздравил многодетные семьи с пополнением в Перинатальном центре Казани

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин побывал сегодня в Перинатальном центре казанской городской больницы №7.

Вместе с министром здравоохранения РТ Марселем Миннуллиным, главным врачом казанской больницы №7 Артуром Деляном и замглавного врача по акушерству и гинекологии Татьяной Шинабутдиновой Фарид Мухаметшин поприветствовал молодых мам, которых сегодня выписали из роддома.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Одна из них – Алена Сидорова из Зеленодольска – стала мамой в пятый раз. У нее родилась дочь. Вместе с супругом они уже воспитывают четверых сыновей. Роды были сложными, но врачи перинатального центра справились с непростой задачей.

Айгуль Сафина родила сына, он стал третьим ребенком в их семье. Обвитие пуповиной, маленький вес и другие осложнения сопровождали рождение ребенка. Но врачи и в этом случае помогли мальчику и маме.

Фарид Мухаметшин поздравил семьи с пополнением и вручил им подарки.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Растите детей и делайте их счастливыми. Теперь это ваша задача», – пожелал он молодым родителям.

По словам Председателя Госсовета РТ, в этом новом Перинатальном центре, построенном по нацпроекту «Здравоохранение», он впервые.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Это место, где рождаются новые граждане Российской Федерации. Я изучал статистику – статистика у нас хорошая. В Татарстане семей с двумя, тремя, четырьмя детьми меньше не становится», – отметил Фарид Мухаметшин.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».