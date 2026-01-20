Фарид Мухаметшин поздравил Минтимера Шаймиева с Днем рождения

Фото: t.me/faridmuhametshin

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин поздравил первого Президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева с Днем рождения. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня свой День рождения отмечает Минтимер Шарипович Шаймиев − Государственный Советник республики, Герой труда России, первый Президент Татарстана, политик федерального и мирового масштаба, заложивший основы межнационального мира и согласия, общественной стабильности и социально-экономического развития современного Татарстана – опорного региона Российской Федерации», – написал Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что достижения Татарстана были бы невозможны без Минтимера Шаймиева. Мухаметшин отметил, что именно Шаймиев сумел объединить многонациональный народ республики, задать республике современные векторы развития и стать «личностью в истории», без которой история могла бы пойти по другому пути.

«Огромное значение имеет и то внимание, которое Минтимер Шарипович уделяет историко-культурному возрождению Татарстана», – обратил внимание Председатель Госсовета РТ.

По его инициативе восстановлены религиозные, исторические и архитектурные памятники, а также построены современные образовательные комплексы – остров-град Свияжск и Болгар, собор Казанской иконы Божией Матери и сеть полилингвальных школ.

«Уважаемый Минтимер Шарипович, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Искренне желаю Вам, своему Учителю и наставнику, человеку, который привел меня в большую политику, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Татарстана!» – заключил Фарид Мухаметшин.