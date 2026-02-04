Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил с 90-летием Аняса Гиматдинова, бывшего заместителя генерального директора «Татнефти» по кадрам и социальным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Свой 90-летний юбилей заслуженный нефтяник встретил в кругу семьи. Аняс Киямович и его супруга Танзиля Бакировна вырастили троих детей, сейчас воспитывают внуков.

Среди поздравивших сегодня ветерана татарстанской «нефтянки» – помощник Раиса РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, глава Альметьевского района РТ Гюзель Хабутдинова и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Гюзель Хабутдинова отметила весомый вклад Аняса Гиматдинова в становление Альметьевска. В годы его работы были построены крупнейшие предприятия города – завод «Радиоприбор», Альметьевский завод погружных электронасосов, трубный завод, чулочная фабрика и другие, а также целый ряд социальных и культурных объектов. При нем началось и строительство микрорайона №3.

«Вас искренне ценят и любят за профессионализм, скромность, человечность и добрые дела. Мы гордимся вами и вашим трудовым подвигом», – подчеркнула Гюзель Хабутдинова в поздравительном адресе, пожелав юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении близких.

Аняс Гиматдинов родился 4 февраля 1936 года. После окончания Черемшанской средней школы он уже хотел стать нефтяником, но как одного из лучших учеников его попросили поработать учителем русского языка и литературы в родном селе Туйметкино. После службы в армии молодой человек поступил в Альметьевскую школу буровых кадров. Еще студентом его приняли на работу в НПУ «Алькеевнефть».

Затем Гиматдинов окончил вечерний факультет Московского института нефти и газа имени Губкина (Татарский филиал) и перешел в НГДУ «Альметьевнефть». С должности начальника участка автоматизации его позвали на работу в горком КПСС. Сначала он трудился инструктором, потом заведующим отделом, а позднее стал вторым секретарем. Восемь лет курировал развитие нефтяной отрасли Альметьевского района ТАССР.

В 1978 году Аняс Гиматдинов был назначен заместителем генерального директора объединения «Татнефть» по кадрам и социальным вопросам. На этом посту он проработал 21 год, решая вопросы обеспечения работников жильем и местами в детских садах, организации детского отдыха, развития трудовых династий и подготовки кадров для новых НГДУ.

Аняс Гиматдинов – почетный гражданин Альметьевского района РТ (с 2023 года), почетный нефтяник Министерства нефтяной промышленности СССР, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, заслуженный работник Минтопэнерго России, почетный нефтяник компании «Татнефть».