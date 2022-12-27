Фарид Мухаметшин пояснил, какая структура может быть создана вместо Конституционного суда

Решение о создании новой структуры вместо Конституционного суда будет принято на заседании Государственного Совета Татарстана в январе или феврале. Об этом сообщил журналистам Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

В этом году по требованию федерального законодательства парламент Татарстана упразднил Конституционный суд республики. «Мы очень серьезно усложнили жизнь жителям республики на предмет обращения по вопросам конституционных норм. Теперь им нужно будет ездить в Конституционный суд России, который находится в Санкт-Петербурге», – сказал Мухаметшин.

Он отметил, что Конституционный суд служил механизмом обратной связи, с помощью которого можно было отрегулировать тот или иной закон. «Была налажена обратная связь, сейчас ее нет. И контроль над реализацией принятых в республике законов будет определять только новый институт, который мы создадим», – пояснил руководитель парламента.

Председатель Госсовета уточнил, что может быть создана Конституционная палата или Конституционный совет. Однако, по его словам, это будет лишь консультативный орган, не имеющий полномочий судебного органа. То есть его решения будут носить рекомендательный характер.