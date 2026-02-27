Фарид Мухаметшин поручил разобраться с налоговой задолженностью в Высокогорском районе

Налоговая задолженность в Высокогорском районе за 2025 год выросла на 24%. Необходимо внимательно изучить этот вопрос. С таким поручением на итоговой сессии муниципалитета выступил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Прошу обратить внимание на погашение налоговой задолженности. За год она выросла на 24% и составляет 132,4 млн рублей. В долг живете. Отслеживайте эти моменты внимательнее по всему году. В декабре единовременно взыскать такую сумму будет сложно», – сказал глава парламента.

Он похвалил район за уровень социально-экономического развития, однако подчеркнул, что необходимо лучше работать с индексом промышленного производства. Также у муниципалитета есть большой потенциал в сельском хозяйстве, который необходимо реализовывать.

Одна из зон роста – неиспользуемые земли, которых в районе в прошлом году было выявлено более 4,8 тысячи гектаров.