Фарид Мухаметшин попросил татарстанцев участвовать в праймериз «Единой России»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин попросил татарстанцев принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом глава парламента сказал на зональном семинар-совещании по повышению деловой активности сельского населения в поселке Апастово.

«Отдайте свой голос за кандидата, которому больше доверяете. А мы будем опираться на вашу поддержку этих людей», — заявил секретарь Татарстанского отделения партии.

Мухаметшин напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование перед выборами.

«Для нас это ответственное мероприятие. Считаем, что это демократизация. Таким образом мы советуемся с избирателями по кандидатурам. По итогам голосования люди выскажут свое мнение», — подчеркнул он.

По словам Председателя Госсовета, праймериз проводятся, чтобы в парламенте нового созыва были подготовленные, грамотные, умеющие анализировать депутаты.

«Это позволит парламенту успешно сотрудничать с Раисом и Правительством Татарстана, с главами районов, чтобы вместе организовано решать задачи по дальнейшему развитию республики», — заключил Мухаметшин.

Электронное предварительное голосование (ЭПГ) началось на сайте PG.ER.RU в полночь по московскому времени 20 мая. Кандидатуры, набравшие большее число голосов, смогут стать кандидатами в депутаты. В сентябре в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва.