Мухаметшин попросил поддержать регионы России в организации летнего отдыха детей с ОВЗ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил рассмотреть возможность поддержки регионов России по финансированию подпрограммы по формированию системы комплексной реабилитации детей с ОВЗ. Об этом он заявил на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба парламента республики.

Мухаметшин подчеркнул, что внимание к организации инклюзивного воспитания и обучения в оздоровительных лагерях для детей с ограниченными возможностями здоровья должно быть усилено как на федеральном, так и на региональном уровне.

По словам Председателя Госсовета, реализация программы летнего отдыха детей требует совершенствования правовой базы, в том числе федерального законодательства. Он добавил, что особого внимания требуют вопросы обеспечения безопасности детей.

«Государственный Совет Татарстана готов выступить с законодательной инициативой по совершенствованию отдельных положений федерального Лесного кодекса. По мнению татарстанских законодателей, необходимо разрешить капитальные строения для детских оздоровительных лагерей в лесном массиве, где располагается лагерь. Убежден, необходим баланс между требованиями безопасности детского отдыха и нормами о защите природы», – отметил он.

Кроме того, сегодня Фарид Мухаметшин провел заседание Комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества. Парламентарии обсудили вопросы международных внешнеэкономических связей субъектов РФ и приграничного сотрудничества, определили перспективные направления работы.

«Сегодня мы живем в новых реалиях, целый ряд наработанных контактов заморожен, многие рынки для наших хозяйствующих субъектов заблокированы. Страна в поиске новой модели развития своей экономики, бизнес-процессов и моделей. Наша комиссия, безусловно, включится в решение актуальных задач, выработает свои рекомендации», – заметил Председатель Госсовета.