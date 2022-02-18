Фарид Мухаметшин попросил обратить внимание на рост преступности в Зеленодольском районе

Уровень преступности в Зеленодольском районе за прошлый год вырос на 4%. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на сессии Совета района.

«На 4% вырос уровень преступности. Хотя предметно работали. Сегодня увидели, какая работа проводится в районе с молодежью, как организована ее занятость через кружковые движения. Появился молодежный центр. Но прошу обратить внимание на этот вопрос», — отметил глава парламента.

По словам Мухаметшина, в республиканском рейтинге социально-экономического развития за прошлый год Зеленодольский район занял 24-е место, «ухудшив положение по шести позициям». «Еще раз проанализируйте показатели, ситуацию надо исправить, — подчеркнул он. — Крупными и средними предприятиями отгружено товаров собственного производства на 51,8 млрд рублей — седьмое место в республике. А Зеленодольск — крупный город, здесь развита промышленность».

Председатель Госсовета добавил, что по вводу жилья муниципалитет занял восьмое место в Татарстане — за прошлый год введено 90 тыс. кв. метров. «Здесь тоже надо усилить работу», — продолжил он.

Мухаметшин также заметил, что последние четыре года в Зеленодольском районе снижается рождаемость и растет смертность. «В абсолютных цифрах убыль населения за прошлый год составила 1383 человека», — констатировал он.

В завершение руководитель парламента призвал руководство района развивать индустриальные парки и промышленные площадки. «Это тот путь, по которому надо двигаться дальше. Это правильный путь для поддержки малого и среднего бизнеса, — заключил он. — В целом вклад, который внес район в развитие республики, очень важен».

До начала заседания Совета района Фарид Мухаметшин осмотрел в Зеленодольске строящееся здание Центра культурного развития. Работы по его возведению выполнены на 68%. Председателю Госсовета сообщили, что в этом здании разместится в том числе филиал Ассамблеи народов Татарстана, будут работать воскресные школы.

Затем глава парламента побывал в молодежном центре «Порт», здание которого было капитально отремонтировано в 2020 году. Он посетил зону коворкинга, медиастудию, творческую мастерскую, а также швейную мастерскую, созданную на средства гранта.

В Центре культуры, искусства и народного творчества имени М. А. Горького, где прошло заседание, Мухаметшин оценил промышленную выставку.