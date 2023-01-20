Фарид Мухаметшин попросил новый состав Общественной палаты РТ усилить работу с районами

Усилить взаимодействие с муниципалитетами, а также активно участвовать в работе по сохранению традиционных ценностей и культурного наследия, патриотическому воспитанию молодежи рекомендовал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин новому составу Общественной палаты.

«В Год национальных культур и традиций в Татарстане вы должны иметь дорожные карты. Надо разработать их по соответствующим направлениям и принять активное участие в мероприятиях. Прошу усилить связь с районами и городами, общественными институтами муниципалитетов, трудовыми коллективами, особенно в части разъяснения происходящих событий», – сказал глава парламента на первом заседании Общественной палаты седьмого состава.

Мухаметшин отметил, что созданная в 2006 году Общественная палата республики доказала свою состоятельность и эффективность, стала действенным институтом гражданского общества и авторитетной площадкой для обсуждения проблем социального развития Татарстана.

«Для представителей власти Общественная палата – институт, через который мы получаем информацию о делах в регионах, на предприятиях, в муниципалитетах республики. Без заключения палаты мы не принимаем общественно значимые законы. Опираемся на ваши мнения и замечания, поскольку вы, находясь ближе к населению, понимаете всю остроту вопроса», – обратился Председатель Госсовета к собравшимся.

Он выразил убеждение, что новый состав Общественной палаты продолжит эффективную работу с органами государственной и муниципальной власти. «Произошло обновление состава, но и остались люди с наработанным опытом, практикой, которые всецело отдают себя общественной работе. Важно сохранить преемственность, используя набранный опыт», – подчеркнул Мухаметшин.

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева добавила, что в составе организации появилось много молодых людей. По ее мнению, для них палата – это «хорошая рабочая площадка и школа гражданской активности».

«Я бы хотела, чтобы молодые ребята, работая, оттачивали свою гражданскую позицию, и в будущем стали реальной силой общественного влияния. Думаю, что у них это должно получиться, потому что они все пришли с большим желанием работать», – заявила Валеева.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на первом заседании Общественной палаты Татарстана седьмого состава были избраны председатель этой организации и его заместители.