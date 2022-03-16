Фарид Мухаметшин попросил КФУ взять под контроль вопрос трудоустройства выпускников
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил КФУ взять под контроль вопрос трудоустройства выпускников. Об этом руководитель парламента заявил на 30-м заседании Госсовета РТ.
«Вопрос трудоустройства нужно взять под контроль, чтобы получившие специальность в Казанском университете обязательно трудоустроились по полученной специальности и использовали знания в республике. Здесь необходимо повысить ответственность и профессорско-преподавательского состава, и ученого совета», – отметил Мухаметшин.
Председатель Госсовета также подчеркнул, что важно и дальше работать над повышением рейтинга Казанского федерального университета.
Врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский рассказал, что в прошлом году в университете обучались более 62 тыс. человек, в том числе по программам высшего образования – 39 113, по программам переподготовки и повышения квалификации – 22 020 человек. По программам дошкольного обучения и среднего образования было обучено 962 дошкольника и школьника.
«В прошлом году было реализовано 602 программы высшего образования, из них более 50 новых, 36 совместных программ с российскими и зарубежными партнерами. В университете обучалось почти 11 тыс. иностранных студентов и слушателей. По этому показателю мы занимаем второе место в нашей стране после Российского университета дружбы народов», – заметил докладчик.
По словам Таюрского, доходы от оказания платных образовательных услуг в 2021 году выросли до 4,1 млрд рублей. Доля обучающихся по образовательным программам по договорам о целевом обучении составила 5,8%.
В результате реализации программы развития КФУ, стратегических проектов, внедрения комплекса институциональных инициатив доходы университета из внебюджетных источников увеличились в 1,2 раза. «В итоге совокупный финансовый потенциал университета увеличился более чем на 1 млрд рублей и превысил 12,9 млрд рублей», – подчеркнул врио ректора КФУ .