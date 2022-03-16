Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил КФУ взять под контроль вопрос трудоустройства выпускников. Об этом руководитель парламента заявил на 30-м заседании Госсовета РТ.

«Вопрос трудоустройства нужно взять под контроль, чтобы получившие специальность в Казанском университете обязательно трудоустроились по полученной специальности и использовали знания в республике. Здесь необходимо повысить ответственность и профессорско-преподавательского состава, и ученого совета», – отметил Мухаметшин.

Председатель Госсовета также подчеркнул, что важно и дальше работать над повышением рейтинга Казанского федерального университета.

Врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский рассказал, что в прошлом году в университете обучались более 62 тыс. человек, в том числе по программам высшего образования – 39 113, по программам переподготовки и повышения квалификации – 22 020 человек. По программам дошкольного обучения и среднего образования было обучено 962 дошкольника и школьника.

«В прошлом году было реализовано 602 программы высшего образования, из них более 50 новых, 36 совместных программ с российскими и зарубежными партнерами. В университете обучалось почти 11 тыс. иностранных студентов и слушателей. По этому показателю мы занимаем второе место в нашей стране после Российского университета дружбы народов», – заметил докладчик.

По словам Таюрского, доходы от оказания платных образовательных услуг в 2021 году выросли до 4,1 млрд рублей. Доля обучающихся по образовательным программам по договорам о целевом обучении составила 5,8%.

В результате реализации программы развития КФУ, стратегических проектов, внедрения комплекса институциональных инициатив доходы университета из внебюджетных источников увеличились в 1,2 раза. «В итоге совокупный финансовый потенциал университета увеличился более чем на 1 млрд рублей и превысил 12,9 млрд рублей», – подчеркнул врио ректора КФУ .