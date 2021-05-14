Фарид Мухаметшин попросил банки обратить внимание на доступность сельхозкредитов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил представителей банков, участвующих в реализации сельскохозяйственных программ, обратить внимание на доступность кредитов для сельчан. Об этом он заявил на зональном совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Сабинском районе, сообщает пресс-служба парламента республики.



«Татарстан — один из немногих регионов страны, где на системном уровне выстроена работа по поддержке малых форм хозяйствования, производству и сбыту их продукции. Спрос на продукцию фермеров, сельчан традиционно высок», — подчеркнул Мухаметшин.



Он отметил, что в Татарстане насчитывается более 5 тыс. сельхозформирований, в том числе свыше 4 тыс. фермерских хозяйств, а также 468 тыс. личных подсобных хозяйств. В республике реализуется большое количество федеральных и республиканских государственных программ, действует грантовая поддержка фермеров, программа по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов.



Глава парламента добавил, что только на поддержку личных подсобных хозяйств в прошлом году было выделено 477 млн рублей.



«Наиболее востребованные направления — сохранение дойного стада в хозяйствах населения и строительство молочных мини-ферм. Следует активно привлекать предприимчивых сельчан к участию в данных проектах», — заметил он.



По мнению Мухаметшина, формирование нового облика сельских территорий — важное направление работы, поскольку для развития села необходимо не только создание рабочих мест, но и «сохранение традиционного сельского уклада как основы духовно-нравственного кода нашего народа, который необходимо сберечь».



Зональные совещания, направленные на повышение деловой активности сельчан, проводятся в Татарстане с 2009 года. В этом году первое такое совещание состоялось 12 мая в Камско-Устьинском районе. В ближайшее время планируется провести еще два семинара в Бугульминском и Нурлатском районах.



На зональных совещаниях вырабатываются предложения по совершенствованию мер поддержки агросектора. Предложения, озвученные на семинарах, войдут в итоговый документ, который будет направлен в государственные и муниципальные органы власти для дальнейшего принятия мер.

