Фарид Мухаметшин поприветствовал финалистов Кубка президента Федерации волейбола РТ

Сегодня в Набережных Челнах прошли финальные игры ХI Кубка президента Федерации волейбола Татарстана среди промышленных предприятий и сельских муниципальных районов республики. От имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства республики организаторов, тренеров и участников соревнований поприветствовал председатель Государственного Совета РТ, президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин, сообщили в пресс-службе парламента.

Он отметил, что за 11 лет эти игры превратились в масштабный любительский волейбольный турнир. В этом сезоне участие в нем приняли 69 команд промышленных предприятий и сельских районов.

«Для развития физкультуры и спорта у нас созданы самые благоприятные условия, включая современную, высокотехнологичную инфраструктуру, - подчеркнул Мухаметшин. - В каждом муниципальном районе есть как минимум один универсальный спорткомплекс, ледовый дворец и плавательный бассейн. Прекрасный пример – отремонтированный зал спортивной школы №11, в котором сегодня проходят финальные игры».

Как отметил глава парламента, главная миссия турнира – продолжение популяризации массового волейбола через традиции ведомственных соревнований.

«Вместе, сообща мы способствуем росту числа татарстанцев, систематически занимающихся физкультурой, - считает Мухаметшин. - Наряду с футболом и плаванием волейбол является наиболее востребованным, демократичным и доступным видом спорта. Очень важно, что любительский волейбол в республике сопровождается победами наших профессиональных волейбольных клубов, которые в этом сезоне выиграли регулярные чемпионаты и кубки страны».

Поблагодарив участников финального этапа турнира за вклад в популяризацию здорового образа жизни, упорство, стремление к победе, руководитель волейбольной федерации республики пожелал им успехов и новых побед.

«И пусть не все дошли до финала, но сам факт участия в кубке, безусловно, придаст импульс остальным упорно трудиться, оттачивать мастерство, работать с опытными тренерами, - сказал Фарид Мухаметшин. - Ведь вы показываете пример активности в жизни».

Председатель Госсовета также отметил большой вклад трудовых коллективов предприятий, сельчан, школ в развитие волейбола как массового вида спорта. По словам Мухаметшина, волейбольные турниры не только служат развитию массового спорта, они еще и объединяют, сплачивают людей разных возрастов, воспитывают молодежь и детей в духе патриотизма, любви к своей школе, району, городу и республике.

Сегодня же Мухаметшин вручил благодарственные письма Федерации волейбола РТ тренерам, ветеранам и активистам волейбольного движения и подарил набор мячей и сетку директору спортивной школы №11.

В финальный этап XI турнира на Кубок президента Федерации волейбола РТ среди промышленных предприятий и сельских районов РТ вышли команды ПАО «Татнефть» (Альметьевск), АО «Татэнерго» (Набережные Челны), ООО «Казань-Восток-Сервис» и АО «Татхимфармпрепараты» (Казань), а коллективы Сабинского, Мамадышского, Аксубаевского и Муслюмовского районов.