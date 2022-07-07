Фарид Мухаметшин поощрен благодарственным письмом полпреда Президента России в ПФО

Председатель Госсовета Татарстана и координатор Ассоциации законодателей ПФО Фарид Мухаметшин поощрен благодарственным письмом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе. Документ ему вручил главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов сегодня на заседании президиума парламента.

«В честь 20-летия создания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов России Приволжского федерального округа выражаю вам благодарность за большой личный вклад в ее становление и развитие. Уверен, что ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем будут способствовать развитию законодательства России и системе государственного управления», – говорится в благодарственном письме полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа создана 14 мая 2002 года. Ее работа направлена на координацию законотворческой деятельности регионов ПФО, создание единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества и обеспечения безопасности в Поволжье.