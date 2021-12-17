Фарид Мухаметшин подведет итоги работы парламента за год на 28-м заседании Госсовета РТ

Двадцать восьмое заседание Государственного Совета Татарстана состоится 24 декабря. На нем руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин подведет итоги работы Госсовета за 2021 год.

Лилия Маврина Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«По сложившейся традиции на последнем в текущем году заседании Председатель Государственного Совета Татарстана представит информацию о работе республиканского парламента за год», – рассказала на заседании президиума секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

В повестку внесено 17 вопросов, в том числе 13 проектов республиканских и федеральных законов. Четыре законопроекта Татарстана будут рассмотрены в первом чтении. Это, в частности, законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс РТ и в следующие законы: «О местном самоуправлении в РТ», «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в РТ», «О музеях и музейном деле в РТ».

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в регламент Госсовета РТ, примерные планы законопроектной работы на 2022 год и сотрудничества с парламентами субъектов РФ, других государств и международными парламентскими организациями.

Парламентарии также обсудят девять федеральных законопроектов и заслушают информацию председателя Верховного суда Татарстана о деятельности мировой юстиции республики.