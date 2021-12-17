Фарид Мухаметшин подведет итоги работы парламента за год на 28-м заседании Госсовета РТ
Двадцать восьмое заседание Государственного Совета Татарстана состоится 24 декабря. На нем руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин подведет итоги работы Госсовета за 2021 год.
«По сложившейся традиции на последнем в текущем году заседании Председатель Государственного Совета Татарстана представит информацию о работе республиканского парламента за год», – рассказала на заседании президиума секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.
В повестку внесено 17 вопросов, в том числе 13 проектов республиканских и федеральных законов. Четыре законопроекта Татарстана будут рассмотрены в первом чтении. Это, в частности, законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс РТ и в следующие законы: «О местном самоуправлении в РТ», «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в РТ», «О музеях и музейном деле в РТ».
Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в регламент Госсовета РТ, примерные планы законопроектной работы на 2022 год и сотрудничества с парламентами субъектов РФ, других государств и международными парламентскими организациями.
Парламентарии также обсудят девять федеральных законопроектов и заслушают информацию председателя Верховного суда Татарстана о деятельности мировой юстиции республики.