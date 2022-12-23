Фарид Мухаметшин подведет итоги работы парламента за 2022 год на заседании Госсовета РТ

Тридцать девятое заседание Государственного Совета Татарстана состоится сегодня в Казани. На нем Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин подведет итоги работы республиканского парламента за 2022 год.

Ранее на заседании президиума депутаты утвердили повестку предстоящей сессии, состоящую из восьми вопросов. Все четыре проекта республиканских законов будут рассмотрены в первом чтении.

Так, парламентарии обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы об архивном деле, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об объектах культурного наследия. Кроме того, они рассмотрят законопроект, связанный с изменениями в отдельных законодательных актах республики.

Предполагается, что повестка будет дополнена вопросами уже на самом заседании Госсовета.