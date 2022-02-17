Фарид Мухаметшин поддержал предложение провести соревнования по волейболу среди учителей

Предложение об организации соревнований по волейболу среди учителей поддержал Председатель Госсовета Татарстана, президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин. Инициатива нескольких школ была озвучена на заседании президиума федерации, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Эта интересная инициатива заслуживает внимания и поддержки. Несомненно, наша федерация заинтересована в развитии массового волейбола. И участие учительства в волейбольном движении будет способствовать популяризации этого динамичного и доступного вида спорта. Поэтому, не откладывая на будущее, федерации необходимо изучить вопросы организации нового проекта», – сказал Мухаметшин.

Глава парламента подчеркнул, что волейбол становится все более популярным среди населения, развиваются новые дисциплины, запускаются новые проекты. Он упомянул, что основной целью федерации является развитие массового волейбола в республике наряду с профессиональным спортом.

«Выдающиеся достижения волейбольных команд “Зенит-Казань” и “Динамо Ак-Барс”, успешные выступления других профессиональных и любительских волейбольных дружин в различных лигах чемпионата России и всероссийских соревнованиях, а также популярные лиги по волейболу среди предприятий, сельских районов, студентов, школьников и ветеранов доказали правоту нашего подхода», – отметил Председатель Госсовета.

На заседании было принято решение провести очередную отчетно-выборную конференцию республиканской общественной организации 2 марта в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма в Казани.

Вице-президент федерации Олег Брызгалов сообщил, что на конференции планируется заключить соглашение о сотрудничестве с Казанским училищем Олимпийского резерва.