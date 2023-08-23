Фарид Мухаметшин поддержал благотворительную акцию «Помоги собраться в школу»

Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин принял участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Глава парламента вручил портфели будущим первоклассникам Новошешминского района, среди которых были и дети участников СВО.

«Сложилась добрая традиция — ежегодно вот так торжественно, с напутствиями провожать в школу детей, проживающих в нашей республике. Очень активно подключаются депутаты к тому, чтобы помочь собраться в школу», — сказал Мухаметшин.

Он отметил, что в Татарстане много внимания уделяется строительству новых школ и ремонту образовательных организаций.

«Новошешминский район в этом плане — в числе передовиков. Много руководителей хозяйствующих субъектов причастны к тому, чтобы отремонтировать школу, дошкольное учреждение, подготовить школьные рюкзаки с учебными принадлежностями», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов добавил, что не у каждой семьи есть возможность подготовить ребенка к школе.

«Эта акция решает многие социальные вопросы. Я хочу поблагодарить органы власти, руководителей предприятий, которые в этом помогают», — заявил он.

По словам Козлова, в муниципалитете более чем 100 детям из 1,5 тыс. помогли собраться в школу во время благотворительной акции.

В Новошешминском районе Татарстана сегодня проходит «День „Единой России“». Одним из его мероприятий стало вручение портфелей будущим первоклассникам в рамках акции «Помоги собраться в школу».