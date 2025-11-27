Фарид Мухаметшин поддержал акцию «Татмедиа» по подписке на газеты и журналы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поддержал благотворительную акцию АО «Татмедиа» по подписке на периодические издания – «Подари подписку». Оформили подписку на первое полугодие 2026 года для социальных учреждений республики в здании парламента и другие депутаты.

«Прошу депутатов оказать активную поддержку и оформить подписку для ветеранов, инвалидов, воспитанников детских домов, социальных учреждений, домов для престарелых, интернатов. Мы с вами это делаем каждый год», – сказал он на 16-м заедании Госсовета РТ.

Мухаметшин оформил подписку на газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», журнал «Сююмбике» для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который находится в селе Крым-Сарай.

«Мы не можем работать без средств массовой информации. Это тоже орган власти – народный, публичный. Поэтому подписываемся сами и оформляем подписку тем, кто сам это сделать не может, чтобы у каждого была возможность читать газеты и журналы», – отметил спикер парламента в беседе с сотрудниками республиканских газет и журналов.

Стать участниками акции могут все желающие, оформив подписку в подарок на любое из изданий АО «Татмедиа».

