Фарид Мухаметшин поддержал акцию АО «Татмедиа» по подписке на периодические издания

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поддержал благотворительную акцию АО «Татмедиа» по подписке на периодические издания. Глава парламента оформил подписку на газеты и журналы для дома-интерната для престарелых и инвалидов села Крым-Сарай Бавлинского района.

«Это уже традиция – в конце каждого года депутаты Госсовета осуществляют подписку на республиканские газеты и журналы. Оформляют подписку для социальных учреждений, отдельных жителей республики, которые просят о такой помощи. Я тоже оформил подписку на несколько изданий на татарском и русском языках», – рассказал Председатель Госсовета после заседания парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что таким образом участники акции помогают подопечным социальных учреждений, ветеранам быть в курсе общественно-политической жизни республики.

Стать участниками акции могут все желающие, оформив подписку в подарок на любое из изданий АО «Татмедиа». Выписать республиканские издания можно и в онлайн-режиме на сайте «Татмедиа».

Совокупный печатный тираж газет АО «Татмедиа» на I полугодие 2022 года (по состоянию на январь) – 270 509 экземпляров.

Газеты АО «Татмедиа» издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. 43 газеты выходят на русском языке, 49 на татарском языке, пять – на чувашском и одна газета на удмуртском языке.