Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поучаствовал в акции «Подари подписку», сообщает корреспондент «Татар-информа» с места событий.

«Я традиционно принимаю участие в этой акции. Мы подписываем наши ветеранские организации, наш актив на периодические издания. Мы это делаем, чтобы они чувствовали внимание к себе и при этом оставались в контексте жизни нашего общества», – отметил в беседе с журналистами Мухаметшин.

Кроме того, он заявил о желании больше привлекать ветеранов к общественной и политической жизни республики.