Пестречинский район лидирует по уровню рождаемости в Татарстане – Мухаметшин

Пестречинский район входит в десятку лучших в республике по многим показателям по итогам 2024 года, однако есть точки роста, которые необходимо использовать. Об этом на итоговой сессии муниципалитета сообщил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Пестречинский район внес большой вклад в развитие всей республики в 2024 году. Он входит в десятку лучших муниципалитетов по многим показателям. В частности, у вас хорошая рождаемость, хотя это острый вопрос по всей стране. А у вас первое место по Татарстану. Это пример для всех. Производство всегда можно организовать, но если там не будет молодых людей, которым можно передать эстафету, то успеха не будет», – отметил глава парламента.

Среди точек для роста в районе Мухаметшин выделил доход на душу населения, по которому муниципалитет 29-й в республике, и оказание государственных услуг в электронном виде – здесь Пестречинский район в конце рейтинга.

Однако в направлении помощи СВО муниципалитет в передовиках. В районе собрали гуманитарную помощь более чем на 25 млн рублей, а также активно работают активисты различных патриотических молодежных организаций, сообщил глава района Раис Сулейманов.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам волонтерских движений "Чистое сердце" из села Кощаково и "Серебряные волонтеры" из сел Пестрецы, Шали и Пановка. Ваше самоотверженное стремление помогать другим, ваша доброта и отзывчивость делают наш мир лучше, помогают ковать Победу нашим бойцам на СВО», – заявил он.

Большое внимание в прошедшем году было уделено сельскому хозяйству. На поддержку производств направили более 151 млн рублей.

«В рамках подготовки к 80-летию Победы запланированы важные мероприятия, направленные на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Одним из ключевых аспектов этой подготовки станет ремонт 34 памятников и стел. На эти цели будет выделено 3,5 млн рублей из муниципального бюджета, что позволит привести их в порядок и обеспечить их достойный вид к празднику, также в течение 2025 года будут возведены 30 новых стел памяти погибших в Великой Отечественной войны на общую сумму 18 млн рублей», – заключил Сулейманов.