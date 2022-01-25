Фарид Мухаметшин переизбран Секретарем Татарстанского отделения «Единой России»

Секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин переизбран руководителем единороссов республики. Решение принято на конференции регионального отделения путем тайного голосования.

Кандидатуру Мухаметшина выдвинула заместитель руководителя отделения Римма Ратникова. «Мы посоветовались с рядом депутатов Госсовета Татарстана, с секретарями местных отделений партии и предлагаем выдвинуть на должность Секретаря регионального отделения партии Фарида Мухаметшина. Тем более, что Андрей Анатольевич (Турчак) уже облегчил нам задачу, поддержав кандидатуру Фарида Хайрулловича и дав высокую оценку деятельности нашей партийной организации, назвав ее не только самой крупной, но и самой эффективной в России», — сказала Ратникова.

В качестве альтернативного кандидата был выдвинут руководитель Зеленодольского местного отделения партии Михаил Афанасьев. Конференция «Единой России» поддержала кандадитуру Фарида Мухаметшина большинством голосов.

Татарстанское отделение «Единой России» является самым крупным в России. Оно включает 45 местных и более 2 тыс. первичных отделений в рядах которых состоят более 129 тыс. членов. Представители партии представлены на всех уровнях власти Татарстана. Одним из главных приоритетов партийной работы является выполнение наказов и предложений, полученных в ходе избирательных кампаний. Все поступившие наказы находят отражение в республиканских и муниципальных программах финансированием из бюджета и конкретными сроками исполнения.